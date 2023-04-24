عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يوجه رسالة إلى الأهلي في ذكرى تأسيسه الـ116

صدى البلد

وجه الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، رسالة للنادي الأهلي بمناسبة مرور ١١٦ سنة على تأسيسه. 

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "كل سنة وقلعة الأهلي بخير، القلعة العريقة الناجحة الممتدة منذ ١١٦ عامًا، التي رفعت اسم مصر رياضيا طوال تاريخها، وغذت المنتخبات بأفضل اللاعبين في مختلف الرياضات كل سنة وجمهور الأهلي طيب".

ويحتفل النادي الأهلي، اليوم، 24 أبريل، بذكرى تأسيسه، حيث تأسس عام 1907.

وسيحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم السبت المقبل في الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بملعب القاهرة أول أمس السبت بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

الأهلى النادي الأهلي هاني حتحوت جمهور الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

احداث شغب ومقاومة السلطات.. تفاصيل التحقيق مع 18 مشجعا من جماهير الأهلي

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

إمام عاشور دكة 4 مباريات وخارج حسابات ميتلاند.. ومفاجأة عن توقيعه للأهلي

5 مؤشرات على إصابتك بالسكتة الداماغية..انتبه

المتحدث باسم الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن قتال ابنه في صفوف فاجنر

ذكرى تحرير سيناء.. تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والبناء تلقى إشادة عالمية|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مثير.. طليقة الفيشاوى تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة|شاهد

أشكال مختلفة ومطرقعة.. أعرفِ موضة جينز 2023

أغربها الشاي باللبن والساندوتشات.. احذر تناول هذه الأكلات معا

جلسة تصوير تضعها فى مأزق.. ريم مصطفى تثير الجدل بـ مكان التاتو الخاص بها

فيديو

وصول المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة

مسلسلي القادم مع محمد سامي.. تصريحات محمد رمضان مع صاحبة السعادة|فيديوجراف

"يلا يا لولا".. ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي

3 زملكاوية على عتبة الأهلي | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ