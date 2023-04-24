هاني حتحوت يوجه رسالة إلى الأهلي في ذكرى تأسيسه الـ116

وجه الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، رسالة للنادي الأهلي بمناسبة مرور ١١٦ سنة على تأسيسه.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "كل سنة وقلعة الأهلي بخير، القلعة العريقة الناجحة الممتدة منذ ١١٦ عامًا، التي رفعت اسم مصر رياضيا طوال تاريخها، وغذت المنتخبات بأفضل اللاعبين في مختلف الرياضات كل سنة وجمهور الأهلي طيب".

ويحتفل النادي الأهلي، اليوم، 24 أبريل، بذكرى تأسيسه، حيث تأسس عام 1907.

وسيحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم السبت المقبل في الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بملعب القاهرة أول أمس السبت بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.