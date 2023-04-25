الظهور الأول للسيارة الخارقة لامبورجيني Bolide المخصصة للسباق

بعد فترة وجيزة من قيام بوجاتي بالكشف عن Bolide الجاهزة للإنتاج لأول مرة ، أصدرت صورتين تكشفان السيارة المخصصة لحلبات السباق لأول مرة في الواقع بعد سلسلة من الصور الرقمية.

Bolide

عرضت شركة تصنيع السيارات الفرنسية لأول مرة سيارة Bolide للعالم كمفهوم جديد رائد في أكتوبر 2020، وتوقع الكثيرون بأنها كانت شديدة الوحشية لدرجة أنه لن يتم إنتاجها على أرض الواقع أبدًا، وأثبتت بوجاتي خطأ هؤلاء المشككين في أغسطس 2021 عندما أعلنت أن Bolide سيتم إنتاجها بأعداد محدودة.

Bolide

على مدار العامين ونصف العام الماضيين، كانت بوجاتي تضع اللمسات الأخيرة على تصميم النموذج القائم على تشيرون ودخلت الآن أحدث مرحلة من التطوير حيث ستخضع "لاختبارات وتقييمات ديناميكية شاقة ".

بوجاتي Bolide

قامت بوجاتي بعمل جدير بالثناء يتمثل في الاحتفاظ إلى حد كبير بتصميم المفهوم للنموذج الذي سيتم تسليمه للعملاء، هذا النموذج الأولي مغطى بالكامل بألياف الكربون العارية وقد تلاحظ أنه تم إعادة تصميم الفاصل الأمامي، كما ابتكر مصممو العلامة التجارية لوحات ربع أمامية جديدة للسيارة مع فتحات على كلا الجانبين. تم أيضًا تغيير هيكل السيارة خلف العجلات الأمامية.

Bolide

يمكن رؤية أيضًا أنه قد تمت إزالة الكاميرات الخلفية الصغيرة للمفهوم وبدلاً من ذلك، يحتوي هذا النموذج الأولي على مرايا جانبية تقليدية تشمل العناصر الأخرى من المفهوم للانتقال إلى نموذج الإنتاج، لم يتم إصدار صورة تعرض الجزء الخلفي من هذا النموذج الأولي المكسو بالكربون لكنها تبدو إلى حد كبير مماثلة للمفهوم وتستمر في إثارة الناشر العملاق والمصابيح الخلفية LED.

Bolide

سيكون تشغيل نموذج مواصفات الإنتاج نسخة معدلة من محرك تشيرون رباعي الشاحن التوربيني W16سعة 8.0 ليتر والذي يبلغ 1.578 حصان، وسيبلغ وزنها 1450 كجم فقط (3،196 رطلاً)، وهو أقل بكثير من أي طراز آخر من طراز بوجاتي الحالي.