معجبة هددتني.. وهنا الزاهد مابتعرفش تطبخ ومامتها بتساعدنا.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي مع إيمان الحصري

أحمد فهمي: معجبة كانت بتقولي رد أو هرمي عليك ماية نار



أحمد فهمي يكشف تفاصيل غير متوقعة لهروبه من المنزل وعمره 19 عاما

أحمد فهمي: هنا الزاهد مابتعرفش تطبخ ومامتها بتساعدنا عشان ساكنة جنبنا وبتبعت لنا الأكل

في نجم عمل عليا حملة في السوشيال ميديا لهذا السبب

أنا ماكنتش اعرف حاجة عن السوشيال ميديا

هنا الزاهد عملتلي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي





كريم أخويا بيخاف على منظره أوي ودايما أنا اللي بتصدث



أطلق الفنان أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، عدة تصريحات هامة، نرصدها في سياق التقرير التالي:

كشف الفنان أحمد فهمي، لأول مرة تفاصيل تعرضه للتهديد من قبل إحدى المعجبات، مشيرا إلى أن ها كانت تتواصل معه عبر حسابه على تطبيق واتساب.

وأضاف أحمد فهمي، أنها كانت تجبرني على الحديث معها ودامت علاقتي معها لفترة طويلة، وكل هذا الأمر خوفا من فعلها أمرا مجنون وخطيرا.

وتابع أنه مرة كان فيه واحدة بخاف منها كانت بتقعد تبعتلي على الواتساب رد يا ابن كذا وكنت بخاف أعمل بلوك ترمي عليا ماية نار، ومرة روحت مسرح مصر لقتها بتقولي بص فوق وبتشاورلي ومن ساعتها وهي تقولي رد يا ابن كذا ارد على طول وعلاقتي بيها فضلت كتير كان حب تحت التهديد.





كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن فكر في الهروب من المنزل في سن ال 19 عاما.

وأضاف أحمد فهمي، أن :"كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزني ادخل كلية هندسة".

وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"اصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن زوجته الفنان هنا الزاهد في الحياة الزوجية شخص جيد جدا.

وأضاف أحمد فهمي، أن :"هنا الزاهد مابتعرفش تطبخ، ومامتها بتساعدنا ، عشان ساكنة جنبنا، وبتبعت لنا الأكل".



كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن هناك حملة تدار ضده على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضاف أحمد فهمي، أن في نجم عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما.



كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن زوجته له دور مهم في حياته الشخصية خلال الفترة الأخيرة بقوة.

وأضاف أحمد فهمي، أن :"أنا ماكنتش اعرف حاجة عن السوشيال ميديا لحد ما هنا الزاهد عملتلي حسابات".



كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن علاقة مع اخية كريم فهمي في غاية القوة.

وأضاف أحمد فهمي، أن :"كريم أخويا بيخاف على منظره أوي ودايما أنا اللي بتصدر".



