أحمد فهمي: أنا مكنتش أعرف حاجة عن السوشيال ميديا قبل هنا الزاهد

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن زوجته له دور مهم في حياته الشخصية خلال الفترة الأخيرة بقوة.

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام ايه، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن :"أنا ماكنتش اعرف حاجة عن السوشيال ميديا لحد ما هنا الزاهد عملتلي حسابات".



وتابع الفنان أحمد فهمي، أن كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزني ادخل كلية هندسة".



وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"اصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".

