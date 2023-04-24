عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهمي: في نجم عمل عليا حملة على السوشيال ميديا

احمد فهمي
احمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن هناك حملة تدار ضده على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

txt

مياه نار| أحمد فهمي يكشف لاول مرة تفاصيل تهديد معجبه له

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام ايه، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن في نجم عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما.
وتابع الفنان أحمد فهمي، أن كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزني ادخل كلية هندسة".
وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"اصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".


 


 

احمد فهمي أخبار التوك ايمان الحصري اخبار التوك شو اخبار احمد فهمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يكشف تفاصيل غير متوقعة لهروبه من المنزل وعمره 19 عاما

ترشيحاتنا

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 25 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري في السودان

5 بنوك تقدم الراتب مقدما بدون رسوم تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

حجم خريطة العالم الحالية خاطئة..اعرف القصة؟

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ