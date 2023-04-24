أحمد فهمي: في نجم عمل عليا حملة على السوشيال ميديا

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن هناك حملة تدار ضده على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام ايه، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن في نجم عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما.

وتابع الفنان أحمد فهمي، أن كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزني ادخل كلية هندسة".

وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"اصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".







