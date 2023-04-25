إعلان صادم.. بيان عاجل من روسيا بشأن الحرب مع حلف الناتو

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا لا تقاتل مع الجيش الأوكراني، بل مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وهذه مهمة صعبة للغاية، لكن يجب فعل كل شيء لكسب هذه الحرب.

وأضاف مدفيديف: "اليوم لا نواجه الجيش الأوكراني، نحن نواجه حلف شمال الأطلسي بأكمله. هذه حرب بالوكالة غير معلنة، حرب بالوكالة يشنها العالم الغربي ضد دولتنا”.

وتابع: “علينا أن نقاتل مع الجميع من حلف شمال الأطلسي... هذه مهمة صعبة للغاية، لذلك، يجب أن نفعل كل شيء حتى ننتصر في هذه الحرب. أنا متأكد تمامًا من هذا”.

وتابع مدفيديف قائلا: "أنا متأكد من أن كل أهداف العملية الخاصة سوف تتحقق".