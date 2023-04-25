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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكتيك جديد.. الكشف عن استعدادات أوكرانيا للهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن أوكرانيا ترسل أكبر عدد ممكن من الإشارات الخاطئة فيما يتعلق بمكان وزمان الهجوم المضاد.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه "بينما يقوم كبار المسؤولين الأوكرانيين بتنقيح خططهم ومحاولة إحداث ارتباك من خلال تقنيات الخداع البصري والاتصالات اللاسلكية والنشاط الأرضي وفترات الخمول والبيانات العامة، فإنهم يدركون تمامًا أنهم بحاجة إلى مكاسب جادة على الأرض وأن مصير الحرب قد يكون جيدًا تعتمد على هذا الهجوم المضاد”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، في أوائل أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا".

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وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 أبريل.

وأشار الخبراء إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة لكييف وواشنطن : قد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.

أوكرانيا واشنطن الهجوم المضاد

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