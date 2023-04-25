أوكرانيا تعلن إجلاء مواطنيها من السودان.. ماذا كانوا يعملون في البلد العربي

قالت الحكومة الأوكرانية، إنها أجلت رعاياها من السودان اليوم "الثلاثاء"، بعد أن اندلعت اشتباكات وإطلاق نار، تخوض في ظلها القوات المسلحة السودانية مناوشات مع ميليشيا الدعم السريع، وفق ماذكرت وسائل إعلام عدة.

وأعلنت أوكرانيا عن إجلاء 138 من مواطن أوكرانيًا من السودان بينهم 35 امرأة و12 طفلا، فيما تشهد أوكرانيا نفسها حربًا شرسة مع روسيا منذ فبراير العام الماضي.

وحول ذلك، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزارة الخارجية الأوكرانية، إن أكثر الذين تم إجلاؤهم مواطنون أوكرانيون.

وذكر المكتب، إن غالبية من تم إجلاؤهم، من المتخصصين في مجال الطيران من طيارين وفنيين وعائلاتهم.

كما ذكر، إن من تم اجلاؤهم كانوا يعيشون في العاصمة السودانية الخرطوم، كما تم إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو في نفس عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين.

ونفذت عملية الإجلاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

ولاتزال الحرب في أوكرانيا مستمرة وسط خسائر قياسية في الأرواح والممتلكات والبني التحتية ، بشكل يقول الخبراء إن إصلاح ذلك سيحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات.