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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تدخل دبابة جديدة للقتال في أوكرانيا

تي–14 أرماتا
تي–14 أرماتا

دخلت دبابة جديدة لساحات الحرب في أوكرانيا، حيث استعانت القوات الروسية العاملة في أوكرانيا بدبابات "أرماتا"، التي تعد من الجيل للتالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة. 

قالت مصادر مطلعة، إن الجيش الروسي بدأ باستخدام دبابات "تي–14 أرماتا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر المصدر أن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية".

وقالت الشركة المصنعة لدبابة أرماتا أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لهذه الدبابة، وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع.

ولفت المصدر إلى أن دبابة أرماتا، التي تقوم بتصنيعها شركة "أورال فاجون زافود" العسكرية الروسية، "لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".

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