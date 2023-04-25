كارثة وشيكة.. جنرال أمريكي يفضح خطة زيلينسكي لتصعيد حرب أوكرانيا

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، توني شافير، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يستغل الموقف حول الهجوم الأوكراني المضاد لجر الناتو إلى الصراع وتوسيعه.

وقال شافير، “زيلينسكي يحاول إجبار الغرب على تقديم المزيد من الدعم من أجل تحقيق أهدافه الخاصة، وهي: مواصلة الصراع وتوسيع نطاقه ومحاولة التدخل المباشر من قبل حلف شمال الأطلسي. وهذا ما يعتمد عليه الأوكرانيون.. مشاركة الناتو في استمرار الحرب".

وأوضح أن زيلينسكي، يستخدم تكتيكات "مثيرة للشفقة"، حيث يبلغ باستمرار عن نقص في نوع أو آخر من الأسلحة، وبهذه الطريقة يحاول إجبار الدول الغربية على منحه المزيد من الدعم، بالإضافة إلى إجبار الناتو على المشاركة مباشرة في الصراع.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أوكرانيا ليست مضمونة على الإطلاق للنجاح في هجوم مضاد ضد روسيا على الرغم من تلقيها أسلحة وتدريب ودعم استخباراتي غربي.

وتوقعت الصحيفة الأمريكية، أن النتيجة المخيبة للآمال ستدفع على الأرجح مؤيدي كييف للضغط عليها للتفاوض من أجل السلام.

ولطالما اعتبرت كييف أن دفعة مقبلة هي المرحلة التالية الحاسمة من الصراع مع روسيا.