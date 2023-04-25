عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة وشيكة.. جنرال أمريكي يفضح خطة زيلينسكي لتصعيد حرب أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، توني شافير، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يستغل الموقف حول الهجوم الأوكراني المضاد لجر الناتو إلى الصراع وتوسيعه.

وقال شافير، “زيلينسكي يحاول إجبار الغرب على تقديم المزيد من الدعم من أجل تحقيق أهدافه الخاصة، وهي: مواصلة الصراع وتوسيع نطاقه ومحاولة التدخل المباشر من قبل حلف شمال الأطلسي. وهذا ما يعتمد عليه الأوكرانيون.. مشاركة الناتو في استمرار الحرب".

وأوضح أن زيلينسكي، يستخدم تكتيكات "مثيرة للشفقة"، حيث يبلغ باستمرار عن نقص في نوع أو آخر من الأسلحة، وبهذه الطريقة يحاول إجبار الدول الغربية على منحه المزيد من الدعم، بالإضافة إلى إجبار الناتو على المشاركة مباشرة في الصراع.

القوات الروسية تدخل دبابة جديدة للقتال في أوكرانيا

شاهد| القوات الروسية تقصف متحفا في أوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أوكرانيا ليست مضمونة على الإطلاق للنجاح في هجوم مضاد ضد روسيا على الرغم من تلقيها أسلحة وتدريب ودعم استخباراتي غربي.

وتوقعت الصحيفة الأمريكية، أن النتيجة المخيبة للآمال ستدفع على الأرجح مؤيدي كييف للضغط عليها للتفاوض من أجل السلام.

ولطالما اعتبرت كييف أن دفعة مقبلة هي المرحلة التالية الحاسمة من الصراع مع روسيا.

الناتو روسيا أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

اليوم.. انتهاء غلق المحال 2 صباحا.. وبدء المواعيد الصيفية غدا

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

لتجنب العواقب.. روسيا تنصح الجيش الأمريكي بإنشاء حقيبة نووية مزيفة لـ بايدن

الدولار ينهار.. ترامب: أمريكا تحولت إلى مكب نفايات بسبب سياسات بايدن

عضوة بالكونجرس: بايدن أناني وأسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وسنثبت فساده

ترامب: مشاركة بايدن في الانتخابات قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة

انخفاض جديد في سعر الدولار بالعراق

ميليشيا "الدعم السريع" تحذف كلمة "قدس" من شعارها..فيديو وصور

شملت 41 جنسية.. فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان نحو جيبوتي

صدام مرتقب بين أوبك وواشنطن.. ارتفاع كبير فى أسعار النفط خلال أيام

ترشيحاتنا

نتفلكس تعلن عن تعاون جديد مع كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار دولار

انتهاء الهيمنة.. إيلون ماسك يكشف عن كارثة تعصف بـ الدولار وتنذر بانهياره

رقصة ضرب نار مفيهاش حاجة.. دنيا المصري تتحدث عن مشاهدها مع العوضي

إعلان صادم.. بيان عاجل من روسيا بشأن الحرب مع حلف الناتو

حلم الطفولة.. محمد صلاح يختار انجازه الأعظم مع ليفربول

عبر مطار أسوان.. تونس ترسل طائرة نقل عسكرية لإجلاء رعاياها من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بفستان يتجاوز 100 ألف جنيه في عيد الفطر

10 أضعاف العادى .. سر ارتفاع سعر جمبري الفراولة

طريقة عمل محشي الكرنب بمذاق شهي

الشتاء مخلصش| تفاصيل انخفاض درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار بهذه المحافظات

فيديو

خناقة شيكابالا وحسام عبد المجيد نجمي الزمالك .. هل تمر مرور الكرام؟|فيديوجراف

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع 18 مشجعا أهلاويا بسبب الشغب ومقاومة السلطات

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

بسبب متعهد حفلات.. هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ