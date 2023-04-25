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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| القوات الروسية تقصف متحفا في أوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

قصف متحف في أوكرانيا
قصف متحف في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن القوات الروسية ضربت متحفا في وسط مدينة كوبيانسك الأوكرانية الشرقية خلال هجوم اليوم، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وجرح 10 ودفن الآخرين تحت الأنقاض.

وأظهر مقطع الفيديو الذي أصدرته الشرطة حالتها لم تكن واضحة على الفور.

وكتب زيلينسكي على "تليجرام": "حتى الآن نعرف لقي عامل متحف مصرعه وأصيب 10 آخرون".

وأضاف: "هناك المزيد من الناس تحت الأنقاض".

وقال المحافظ الإقليمي إن الضرر ناجم عن صاروخ S-300 الروسي.

وتنكر روسيا تعمد استهداف المدنيين في حربها على نطاق واسع، ما أدى إلى مقتل الآلاف من الناس، وهروب الملايين حيث دمرت المدن.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو لمبنى مدمر، حيث يتم إخراج الأنقاض والحطام في الشارع، وتم تحطيم نوافذه وتدمير قسم من الجدار والسقف.

وكوبانسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب 26000 شخص، تقع في منطقة خاركيف، هي مركز للسكك الحديدية المهمة التي سيطرت القوات الروسية لعدة أشهر بعد حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

 

روسيا القوات الروسية الرئيس الأوكراني

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