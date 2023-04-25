تحرير 85 مخالفة تموينية متنوعة وضبط 200 كيلو أسماك مملحة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 85 محضراً تموينياً متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن ضبط 200 كيلو أسماك مملحة غير صالحة، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.



وأكد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.