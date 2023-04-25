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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ ووقف بناء مخالف بمراكز كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات إزالة التعديات بمراكز قلين والحامول وبلطيم ودسوق ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ووقف عدد من حالات البناء المخالف، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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قال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تمت إزالة وفك شدة خشبية دور ثالث علوي بعزبة عزيز الغربية بقرية المنشأة الكبرى، وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ.

وأضاف عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تمت إزالة فورية في المهد لـ 3 حالات بناء مخالف دون ترخيص، الحالة الأولى فك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوي على مساحة 150 مترا، والحالة الثانية فك شدة خشبية لصبة سقف دور أول علوي بقرية 13 الحفير على مساحة 100 متر مربع، والحالة الثالثة فك شدة خشبية لصبة دور ثان علوي بقرية 61 الحرية بمساحة 150مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه جرت إزالة عدد من حالات التعدي على أرض زراعية بالشراعنة التابعة بشاباس الشهداء، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية الشبانية التابعة لقرية شابة، وإزالة حالة تعد بعمل سور بالطوب الأبيض إصلاح زراعي على مساحة 65 متراً مربعاً.

وأضاف الدكتور حاتم الهديبي ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن حملات مجلس المدينة تمكنت من إزالة مبان بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بقرية البرانية على 50 متراً مربعاً، وإيقاف أعمال دور أول علوي، ورفع التشوينات وخروج الخلاطة من مكان المخالفة، إزالة تشوينات من الأرض الزراعية من طوب أبيض وأسمنت بقرية الفتح التابعة لبنى بكار لعمل مبان مخالفة على مساحة 120 متراً مربعاً.

وقال اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه جرى فك شدة خشبية لدور أول علوي بناء دون ترخيص في أرض الزفتاوي لمدينة بلطيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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