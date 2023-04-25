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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على انسحاب إسرائيل من اجتماع مجلس الأمن حول فلسطين

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على قرار الوفد الإسرائيلي بمغادرة اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

وقال لافروف: “قال ممثل إسرائيل إنه لا يمكن أن يشارك في عمل مناهض لإسرائيل في مثل هذا اليوم. ولم يكن هذا العمل معاديا لإسرائيل. وعقد الاجتماع على أساس بند في جدول أعمال مجلس الأمن نوقش مسبقًا. والقضية الفلسطينية هي القضية الأقدم، ولم يحسمها شيء على الإطلاق”.

وأشار لافروف إلى أن جدول أعمال مجلس الأمن نوقش مسبقًا، ولم يعترض أحد على مناقشة مشاكل الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بما في ذلك مشكلة فلسطين.

وشدد لافروف على أنه "إذا استبعدت جميع التواريخ التي ترغب كل دولة في تركها، فستبقى أيام عمل قليلة جدًا".

روسيا رفضت التأجيل.. غضب في إسرائيل بسبب جلسة مجلس الأمن حول فلسطين

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وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن حالة شديدة من الغضب داخل إسرائيل بسبب عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، طلب تأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع "يوم الذكرى" الإسرائيلي، وهو يوم خصصته تل أبيب إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين ماتوا دفاعا عن إسرائيل.

إسرائيل الشرق الاوسط القضية الفلسطينية فلسطين روسيا لافروف وزير الخارجية الروسي

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