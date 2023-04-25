إعلان عاجل من روسيا بشأن اندلاع الحرب العالمية الثالثة

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، علي إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعيش على نفس الأرض. الآن فقط نتحدث عن الحرب العالمية الثالثة. حسنًا، من يحتاج هذا؟".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، تحذيرات مقلقة، حول اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال مدفيديف، إن “العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة”، مشيرا إلى أن “احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا”.

وذكر الرئيس الروسي السابق في مؤتمر في موسكو، أن "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".

من جانبه، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إنه إذا أعلنت واشنطن رسميًا دخولها في الصراع الأوكراني، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد خطير.

بداية الحرب العالمية الثالثة

وقال ريتر، إن "الولايات المتحدة ستضطر إلى مهاجمة روسيا، وإذا بدأ الناتو القصف، فسيكون هذا بالفعل بداية الحرب العالمية الثالثة".

وأوضح أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يطيل عمدا الأزمة في أوروبا، على أمل جر الناتو إلى مواجهة مباشرة مع موسكو”.