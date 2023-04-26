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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صيف لم يعشه البشر من قبل.. ظاهرة النينيو تثير قلق العلماء

الشمس
الشمس

أثارت ظاهرة ارتفاع درجات حرارة المحيطات في العالم المعروفة باسم ظاهرة “النينيو”، خلال الفترة الأخيرة، قلق العلماء من أنه سيزيد من الاحتباس الحراري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سجل سطح البحر العالمي درجة حرارة عالية قياسية جديدة، هذا الشهر لم يتم تسجيلها مُسبقا، ولا يفهم العلماء تمامًا سبب حدوث ذلك.

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لكنهم قلقون من أن درجة حرارة العالم قد تصل إلى مستوى جديد مقلق بحلول نهاية العام المقبل. 

يعتقد الخبراء أن ظاهرة النينيو القوية، ستحدث أيضًا خلال الأشهر المقبلة، ويمكن للمحيطات الأكثر دفئًا أن تقتل الحياة البحرية، وتؤدي إلى طقس قاسي ورفع مستوى سطح البحر.

تأثير ظاهرة النينيو

كانت قد ارتفعت درجة حرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم تقريبًا، مع ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بشكل خاص لأكثر من درجتين مئويتين في بعض الأماكن. 

سلطت دراسة جديدة مهمة ، نُشرت الأسبوع الماضي، الضوء على تطور مثير للقلق، على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، تراكم على الأرض نفس القدر من الحرارة مع ذهاب معظم الطاقة الإضافية إلى المحيطات.

في مارس ، كانت درجات حرارة سطح البحر قبالة الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية أعلى بمقدار 13.8 درجة مئوية عن متوسط ​​1981-2011، وقالت كارينا فون شكمان، المؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة وعالمة المحيطات في مجموعة الأبحاث ميركاتور أوشن إنترناشونال: "لم يتم إثبات سبب حدوث مثل هذا التغيير السريع الهائل".

أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستوى الحرارة التي تدخل المحيطات هو انخفاض التلوث الناتج عن الشحن، وفي عام 2020 ، وضعت المنظمة البحرية الدولية لائحة لتقليل محتوى الكبريت في الوقود الذي تحرقه السفن.

درجات الحرارة ظاهرة النينيو دراسة جديدة الاحتباس الحراري

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