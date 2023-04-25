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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح ليلا، عن ساعات النهار، بقيم تصل إلى 

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

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ظاهرة جوية

تشهد البلاد ظاهرة وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إذ حذرت الهيئة من القيادة السريعة على الطرق التي تشهد الشبورة ، مناشدة بالقيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.

الشبورة

نشاط الرياح 

وتشهد البلاد- حسبما كشفت الأرصاد- نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن تفاصيل حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 30 18
بنها 29 17
دمنهور 28 17
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 27 17
المنصورة 28 17
الزقازيق 29 18
شبين الكوم 29 17
طنطا 28 17
دمياط 24 15
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 29 18
السويس 29 18
العريش 25 15
رفح 24 15
رأس سدر 29 15
نخل 27 11
كاترين 24 10
الطور 29 20
طابا 27 20
شرم الشيخ 31 23
الإسكندرية 27 17
العلمين الجديدة 26 16
مطروح 26 16
السلوم 25 15
سيوة 33 17
رأس غارب 30 21
الغردقة 31 21
سفاجا 31 21
مرسى علم 30 22
شلاتين 31 22
حلايب 28 22
أبو رماد 30 21
رأس حدربة 28 22
الفيوم 30 17
بني سويف 31 15
المنيا 32 16
أسيوط 33 16
سوهاج 34 17
قنا 35 21
الأقصر 35 21
أسوان 36 23
الوادي الجديد 34 22
أبو سمبل 37 23
 

الأرصاد حالة الطقس القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة شديد الحرارة درجات الحرارة اليوم

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