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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

طقس بارد - أرشيفية
طقس بارد - أرشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

17 درجة مئوية

وفي المقابل ، قالت هيئة الأرصاد إنه يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، ليصل الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا في قنا 17 درجة مئوية، إذ نصحت الأرصاد بعد تخفيف الملابس ليلا وعدم الاعتماد على الملابس الصيفية فقط.

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وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت الأرصاد انها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أمطار

وبحسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية، فتوقع الخبراء سقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى رعدية أحيانا جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الأمطار 

39 درجة

وسجلت الحرارة أمس على أسوان 39 درجة، بينما القاهرة 26 درجة تبعا لآخر رصدات المحطات التابعة لهيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 17 
العاصمة الإدارية 29 16 
6 اكتوبر 30 17 
بنهــــا 29 16 
دمنهور 28 17 
وادى النطرون 29 16 
كفر الشيخ 27 17 
المنصورة 28 16 
الزقازيق 29 17 
شبين الكوم 29 17 
طنطا 28 16 
دمياط 23 15 
بورسعيد 22 15 
الإسماعيلية 29 17 
السويس 29 16 
العريش 23 14 
رفح 22 15 
رأس سدر 28 15 
نخل 27 11 
كاترين 24 09 
الطور 26 20 
طابا 27 20 
شرم الشيخ 30 23 
الإسكندرية 23 16 
العلمين الجديدة 23 16 
مطروح 20 15 
السلوم 21 15 
سيوة 31 17 
رأس غارب 30 21 
الغردقة 30 20 
سفاجا 31 20 
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 22
حلايب 30 22
أبو رماد 29 21 
رأس حدربة 29 22 
الفيوم 29 17 
بني سويف 30 15 
المنيا 32 16 
أسيوط 33 16 
سوهاج 34 17 
قنا 38 21 
الأقصر 37 21 
أسوان 38 23 
الوادى الجديد 38 22 
أبوسمبل 38 23

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم القاهرة الكبرى

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