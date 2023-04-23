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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. وزينة: أنا أحلى من بنات كتير «صواريخ» | أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

محمد رمضان يكشف سر تقليب الشاي بالملعقة معكوسة.. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان، طريقة تقليب الشاي بالملعقة معكوسة، موضحا أن مسكة الشخص العملي للكوباية تختلف عن الآخرين.

 

حقيقة إنتاج جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يوضح

أعلن محمد رمضان، أن شركة الإنتاج طلبت منه تقدم جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة، مرددا: قولا واحدا رفضت أنا والمخرج محمد سامى".

 

سيدة للرئيس: ربنا يخليك لمصر.. والسيسي: إحنا عايشين بدعواتكم الطيبة

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت جولة تفقدية في مدينة الجلالة، صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

فتحت مطعم|هالة صدقي: مش هشتغل علشان الفلوس ولازم أحافظ على مستوايا الفني.. فيديو

حلّت الفنان هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

 

زينة: أنا أحلى من بنات كتير «صواريخ» بشوفهم لما بسافر بره مصر|فيديو

قالت الفنانة زينة، إن والدتها كانت رافضة لدخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن والدها لم يعارض عملها بالمجال الفني.

 

نيللي كريم : خوفت من اللهجة الصعيدية في عملة نادرة |فيديو

كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس وتفاصيل  دورها في مسلسل “ عملة نادرة “ في شخصية نادرة ، قائلة:” أبرز التحديات التي واجهتها في بداية قبولها للعمل اللهجة الصعيدي وصعوبتها ”.

 

طارق النهري: بقالي 45 سنة في المجال مشفتش نجاح زي جعفر العمدة

كشف الفنان طارق النهري، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

 

الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة ستكون على بعض المناطق الجنوبية، خصوصا جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

اخبار التوك شو الأرصاد الطقس زينة هالة صدقي محمد رمضان

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