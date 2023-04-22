سيدة للرئيس: ربنا يخليك لمصر.. والسيسي: إحنا عايشين بدعواتكم الطيبة

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت جولة تفقدية في مدينة الجلالة، صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

شملت جولة الرئيس السيسي عددا من المناطق خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدان وتضم مكونات سكينة وخدمية وترفيهية ورياضية، وعلى ارتفاع 250 متر اعلى سطح البحر .

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن المشروعات الجاري تنفيذها في مرتفعات الجلالة .

والتقى الرئيس السيسي بمجموعة من المواطنين، الذين أشادوا بحجم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوطن .

قالت سيدة للرئيس السيسي:" ربنا يبارك فيك ويخليك لينا ولمصر، ورد الرئيس عليها قائلا:" إحنا بدعواتكم الطيبة عايشين ".