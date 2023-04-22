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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زينة: أنا أحلى من بنات كتير «صواريخ» بشوفهم لما بسافر بره مصر|فيديو

زينة
زينة

قالت الفنانة زينة، إن والدتها كانت رافضة لدخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن والدها لم يعارض عملها بالمجال الفني.

وأضافت زينة خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc:  أنها شاركت في عمل فني في إحدى المرات بدون إذن والداها، منوهة أنها رُفع عليها قضية بتعويض 3 ملايين جنيه؛ بسبب ذلك.
وتحدثت زينة عن لجوئها لعمليات التجميل فقالت: "أنا راضية عن نفسي جدًا وبشوف دايما نفسي حلوة، وأما بسافر برة بشوف بنات صواريخ وبردو أقول إني أحلى منهم".

وتابعت: "راضية عن شكلي جدا وكانوا بيقولوا زمان زينة وحشة ووشها معضم دلوقتي وشي طلع موضة".

عمليات التجميل الفنانة زينة الإعلامية إيمان الحصري برنامج مساء dmc مساء dmc عالم التمثيل المجال الفن المجال الفني

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