زينة: أنا أحلى من بنات كتير «صواريخ» بشوفهم لما بسافر بره مصر|فيديو

قالت الفنانة زينة، إن والدتها كانت رافضة لدخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن والدها لم يعارض عملها بالمجال الفني.

وأضافت زينة خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc: أنها شاركت في عمل فني في إحدى المرات بدون إذن والداها، منوهة أنها رُفع عليها قضية بتعويض 3 ملايين جنيه؛ بسبب ذلك.

وتحدثت زينة عن لجوئها لعمليات التجميل فقالت: "أنا راضية عن نفسي جدًا وبشوف دايما نفسي حلوة، وأما بسافر برة بشوف بنات صواريخ وبردو أقول إني أحلى منهم".

وتابعت: "راضية عن شكلي جدا وكانوا بيقولوا زمان زينة وحشة ووشها معضم دلوقتي وشي طلع موضة".