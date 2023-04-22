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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتحت مطعم|هالة صدقي: مش هشتغل علشان الفلوس ولازم أحافظ على مستوايا الفني.. فيديو

هالة صدقي
هالة صدقي

حلّت الفنان هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

 

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وقالت هالة صدقي: "جربت العديد من المشاريع بجانب التمثيل لكنني مكملتش".

 

وأضافت هالة صدقي: "مع مجموعة من أصدقائي فتحت مطعم علشان احتفظ بنفس المستوى الفني".

 

 وتابعت هالة صدقي: "أنا ست عندها التزامات مادية ومينفعش أنزل اشتغل علشان الفلوس ولازم آآمن نفسي".

 وأكملت هالة صدقي: "لازم نشتغل حاجة غير الفن عشان أحافظ على مستوايا الفني، وانا اتعلمت كثيرا في مجال المطاعم".

هالة صدقي منى الشاذلى صفصف جعفر العمدة اخبار التوك شو

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