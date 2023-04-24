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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم، ضمن نشرة الطقس التي أصدرتها حول تفاصيل حالة الجو اليوم الاثنين.

أمطار رعدية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى رعدية أحيانا جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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ويكون سقوط الأمطار على تلك المناطق على فترات متقطعة من اليوم الاثنين.

شديد الحرارة على الجنوب 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

شديد الحرارة

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة للبحرالأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وسجلت الحرارة أمس علي أسوان 39 درجة، بينما القاهرة 26 درجة تبعا لآخر رصدات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 17 
العاصمة الإدارية 29 16 
6 اكتوبر 30 17 
بنهــــا 29 16 
دمنهور 28 17 
وادى النطرون 29 16 
كفر الشيخ 27 17 
المنصورة 28 16 
الزقازيق 29 17 
شبين الكوم 29 17 
طنطا 28 16 
دمياط 23 15 
بورسعيد 22 15 
الإسماعيلية 29 17 
السويس 29 16 
العريش 23 14 
رفح 22 15 
رأس سدر 28 15 
نخل 27 11 
كاترين 24 09 
الطور 26 20 
طابا 27 20 
شرم الشيخ 30 23 
الإسكندرية 23 16 
العلمين الجديدة 23 16 
مطروح 20 15 
السلوم 21 15 
سيوة 31 17 
رأس غارب 30 21 
الغردقة 30 20 
سفاجا 31 20 
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 22
حلايب 30 22
أبو رماد 29 21 
رأس حدربة 29 22 
الفيوم 29 17 
بني سويف 30 15 
المنيا 32 16 
أسيوط 33 16 
سوهاج 34 17 
قنا 38 21 
الأقصر 37 21 
أسوان 38 23 
الوادى الجديد 38 22 
أبوسمبل 38 23

الامطار الطقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد أمطار رعدية

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