محافظ مطروح: حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بالمدن

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والتخلص الآمن منها مع تكثيف أعمال الرش الضبابي؛ حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مع إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري أمام مواطني وزائري المحافظة.

ونظم مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس المدينة، من خلال إدارة تحسين البيئة بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بوسط المدينة لتيسير حركة المواصلات والمواطنين واستعادة مدينة مرسى مطروح وشوارعها للشكل الحضاري اللائق بها.

كما واصل مركز ومدينة الضبعة برئاسة الدكتور عماد الدين عبدالله احمد رئيس مركز ومدينة الضبعة، أعمال النظافة العامة بمناطق متفرقة بالمركز على مدار اليوم لظهور المدينة بالمظهر الحضاري امام المواطنين والزائرين شمل مناطق (شارع المدخل الغربي- العزبة الغربية- مساكن السكة الحديد- امتداد مسجد عمران- بجوار مستودع طخارة- التقسيم البحري- امتداد محطة التعاون- بجوار الاذاعة- شارع مدرسة الصنايع- مستودع هنداوي- خلف مجلس المدينة- الحديقة القبلية- العزبة القبلية- مستودع الدقيق) مع تكثيف أعمال الانارة العامة بنطاق المدينة.

وكثف مجلس مدينة سيوة برئاسة الأستاذ محمد بكر رئيس المدينة جهوده في أعمال النظافة والتجميل لاستقبال زائريه حيث قام فريق النظافة بالمركز برفع المخلفات والاتربة أول بأول من الشوارع والميادين مع تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حرصا على صحة المواطنين.

وفى مدينة السلوم أوضح العميد عبد الغنى السماحى رئيس المدينة انه تم تكثيف جهود النظافة خلال الفترة الصباحية والمسائية بالمركز مع رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين لإضفاء لمسة جمالية بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودهم المتواصلة على مدار الساعة خلال فترة الاعياد مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ للسيطرة على أي حادث طارئ والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين مما انعكس على قضاء أجازة عيد هادئة بالمحافظة واستمتاع أهالي مطروح وزائريها بجمال المحافظة وشواطئها.