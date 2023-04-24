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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد أحلى.. إقبال كبير من مواطني مطروح على مراكز الشباب خلال عيد الفطر

العيد احلى بمركز
العيد احلى بمركز الشباب بمطروح


أكد الدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح مشاركة مراكز الشباب بمحافظة مطروح بمختلف الإدارات الفرعية في مبادرة وزارة الشباب والرياضة «العيد أحلى بمراكز الشباب» برعاية وتوجيهات الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، والدكتور "محمد عبد القادر" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

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وأضاف على مشاركة مراكز الشباب بمحافظة مطروح بمختلف الإدارات الفرعية بسيوة والسلوم ومطروح وبراني والضبعة والحمام والعلمين في المبادرة في أجواء مليئة بالبهجة احتفالا بعيد الفطر المبارك، وفي إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيق لأهدافها نحو مجتمع متكامل.
وأشار أن الفاعليات تضمنت تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وهدايا للمشاركين.

 

العيد احلى بمركز الشباب بمطروح 
العيد احلى بمركز الشباب بمطروح 
العيد احلى بمركز الشباب بمطروح 
العيد احلى بمركز الشباب بمطروح 
العيد احلى بمركز الشباب بمطروح 
العيد احلى بمركز الشباب بمطروح 
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