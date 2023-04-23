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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 67 كيلو دجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطروح

تموين مطروح خلال
تموين مطروح خلال الحملة

نظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة حملة تموينية مكبر ة خلال اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك للتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

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وأوضحت مدير تموين مطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام ٦٧ كيلو من الفراخ الفاسدة بإحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية قبل عرضها للمستهلكين
وأضافت أنه يتم كذلك المرور ومتابعة الالتزام بتخفيضات الأسعار بمعارض ومنافذ المحافظة لبيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين والاطمئنان على توافر الكميات من السلع
وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع الاطمئنان على توافر الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك خاصة استمرار جهود متابعة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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