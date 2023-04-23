العيد أحلى بمركز شباب سيوة بمطروح

أقام مركز شباب سيوة مطروح، احتفالية بمناسبة عيد الفطر في أجواء أسرية بإشراف محمد بكر يوسف رئيس مجلس مدينة سيوة وخليل خليفة مدير إدارة شباب سيوة



حيث تأتى الاحتفالية، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وتضمنت فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالي سيوة القاطنين بالمدينة وبالقرى والنجوع بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وهدايا للمشاركين.

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

العيد احلى بمركز شباب سيوة