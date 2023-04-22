حماة الوطن بمطروح يشارك المرضى فرحتهم بالعيد

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن هيئة مكتب أمانة براني، قامت بتقديم التهنئة للمرضي بمستشفى براني المركزي بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ومدير مستشفى براني.



وقام أعضاء هيئة المكتب أمانة براني، بالمرور علي أقسام حضانات الأطفال، وغرفة العناية المركزة للاطمئنان ومتابعة سير العمل وتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا من حزب حماة الوطن بمطروح علي تقديم التهنئة ومتابعة حالة المرضى خلال عيد الفطر المبارك.

وتؤكد هيئة مكتب حزب حماة الوطن أمانة سيدي براني، بأننا في خدمة أهال براني بكافة فئاتها وتركيباتهم القبلية للاستماع واستقبال الطلبات والشكاوى لعرضها علي الوزارات والمسئولين بالمحافظة.

حضر الجولة مساعد الأمين العام عبد الكريم داود، وحسين العاصي أمين الشئون السياسية، وسيف السرحاني مساعد أمين الإعلام مقدمي التهنئة للطاقم الطبي بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.