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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات تزامنا مع عيد الفطر بواحة سيوة

رئيس مدينة سيوة خلال
رئيس مدينة سيوة خلال الاجتماع

أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة علي تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين خلال عيد الفطر المبارك.

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ووجه بسرعة إعادة الشيء لأصله في بعض المناطق التي تتم فيها الأعمال بواحة سيوة ومتابعة الإنارة الجمالية بأعمدة مدخل المدينة والشوارع الرئيسية للظهور بالشكل الجمالي والسياحي للمركز. 


وشدد علي مدير الإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية علي ضرورة متابعة الأعمال ومنع أي تعديات أو أعمال مخالفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 


كما شدد بضرورة تكثيف الدوريات بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين. 


من ناحية أخرى وجه رئيس المركز على التنسيق بين كافة الادارت المعنية بالالتزام بالمظهر الحضاري والأداء الراقي مع تقديم خدمات متميزة لأهالي الواحة وزائريها، وتفادى كافة السلبيات وحسن التعامل مع المواطنين.

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