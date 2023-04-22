تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات تزامنا مع عيد الفطر بواحة سيوة

أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة علي تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين خلال عيد الفطر المبارك.



ووجه بسرعة إعادة الشيء لأصله في بعض المناطق التي تتم فيها الأعمال بواحة سيوة ومتابعة الإنارة الجمالية بأعمدة مدخل المدينة والشوارع الرئيسية للظهور بالشكل الجمالي والسياحي للمركز.



وشدد علي مدير الإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية علي ضرورة متابعة الأعمال ومنع أي تعديات أو أعمال مخالفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



كما شدد بضرورة تكثيف الدوريات بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين.



من ناحية أخرى وجه رئيس المركز على التنسيق بين كافة الادارت المعنية بالالتزام بالمظهر الحضاري والأداء الراقي مع تقديم خدمات متميزة لأهالي الواحة وزائريها، وتفادى كافة السلبيات وحسن التعامل مع المواطنين.