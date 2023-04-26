عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كما لو تراها لأول مرة.. شاهد شواطئ مطروح من داخل البحر

رحلات بحرية بمطروح
رحلات بحرية بمطروح

تعد محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق السياحية في مصر التي يقصدها السياح كل عام وخاصة في فصل الصيف والأعياد.


وتمتلك محافظة مطروح مساحة كبيرة من الشواطئ تصلان إلى 460 كيلو شواطئ والتي تتميز برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية.

العيد أحلى.. إقبال كبير من مواطني مطروح على مراكز الشباب

للتأكد من انتظام العمل.. وكيل الوزارة بمطروح يتفقد إحدى الوحدات الصحية بسيوة


وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الممتازة والجذابة والتي يقصدها زوار المحافظة وأهالي المحافظة منها: شاطئ عجيبة- كليوباترا- الغرام- الأبيض – روميل – العوام- الفيروز
صدى البلد رصدت بالفيديو من داخل البحر عبر لنش بحري الشواطئ الخلابة والمياه الفيروزية التي ترى قاع البحر منها بسهولة نظرا لنقاء المياه.


يقول صالح العشيبي من أهالى مطروح أن محافظة مطروح تمتلك العديد من الشواطئ المميزة والتى يقبل عليها زوار المحافظة والتى تضاهى أفضل الشواطئ العالمية مضيفا أن رحلات اليخت داخل البحر تتميز بإتاحة الفرصة لزوار المحافظة والأهالي لرؤية كافة الشواطئ بشكل مختلف.


وأشار إلى أن الشخص يمكنه أن يستمع بكافة الشواطئ ويرى المعالم السياحية المميزة لمحافظة مطروح خاصة وأن هذه الرحلات يتم عمل برنامج سياحى يشمل غالبية الشواطئ داخل مدينة مرسي مطروح.


وقال ان من اهم شواطئ مدينة مرسي مطروح شاطئ عجيبة والذي يبعد عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومترا غربا ويتميز بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي يحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية بها ويستقبل الشاطئ أعدادا كبيرة.


كما توجد صخرة كليوباترا وحمام كليوباترا وهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله وتدخل الحمام المياه من كل ناحية.


كما يوجد شاطئ الغرام وروميل والذان يعدان من أهم شواطئ مدينة مرسى مطروح ويستقبلان اعداد كبيرة من زائري المحافظة ويوجد بشاطئ الغرام صخرة ليلى مراد والتي تعد من اهم المزارات السياحية بالمدينة.

 

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات شواطئ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

مش حرامي وبلطجي .. رسالة غامضة من فرج عامر

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

اعتراف أمريكي .. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الدولار

ترشيحاتنا

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام مانشستر سيتي في لقاء صراع لقب الدوري الإنجليزي

نجم الأهلي يوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لـ كولر قبل مواجهة الرجاء المغربي

تابع لداعش .. طالبان تقتل العقل المدبر لهجوم مطار كابول

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها.. اليوم

قبل مرور يوم بالفضاء.. هل فشل المستكشف الإماراتي راشد في مهمته ؟

240 جنيها.. تراجع أسعار الذهب بعد إجازة العيد وعيار 21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

في أحدث ظهور.. لماذا تعرضت طليقة أحمد الفيشاوي للانتقادات عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ