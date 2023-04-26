كما لو تراها لأول مرة.. شاهد شواطئ مطروح من داخل البحر

تعد محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق السياحية في مصر التي يقصدها السياح كل عام وخاصة في فصل الصيف والأعياد.



وتمتلك محافظة مطروح مساحة كبيرة من الشواطئ تصلان إلى 460 كيلو شواطئ والتي تتميز برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية.



وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الممتازة والجذابة والتي يقصدها زوار المحافظة وأهالي المحافظة منها: شاطئ عجيبة- كليوباترا- الغرام- الأبيض – روميل – العوام- الفيروز

صدى البلد رصدت بالفيديو من داخل البحر عبر لنش بحري الشواطئ الخلابة والمياه الفيروزية التي ترى قاع البحر منها بسهولة نظرا لنقاء المياه.



يقول صالح العشيبي من أهالى مطروح أن محافظة مطروح تمتلك العديد من الشواطئ المميزة والتى يقبل عليها زوار المحافظة والتى تضاهى أفضل الشواطئ العالمية مضيفا أن رحلات اليخت داخل البحر تتميز بإتاحة الفرصة لزوار المحافظة والأهالي لرؤية كافة الشواطئ بشكل مختلف.



وأشار إلى أن الشخص يمكنه أن يستمع بكافة الشواطئ ويرى المعالم السياحية المميزة لمحافظة مطروح خاصة وأن هذه الرحلات يتم عمل برنامج سياحى يشمل غالبية الشواطئ داخل مدينة مرسي مطروح.



وقال ان من اهم شواطئ مدينة مرسي مطروح شاطئ عجيبة والذي يبعد عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومترا غربا ويتميز بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي يحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية بها ويستقبل الشاطئ أعدادا كبيرة.



كما توجد صخرة كليوباترا وحمام كليوباترا وهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله وتدخل الحمام المياه من كل ناحية.



كما يوجد شاطئ الغرام وروميل والذان يعدان من أهم شواطئ مدينة مرسى مطروح ويستقبلان اعداد كبيرة من زائري المحافظة ويوجد بشاطئ الغرام صخرة ليلى مراد والتي تعد من اهم المزارات السياحية بالمدينة.

شواطئ مطروح