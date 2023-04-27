قروض ميسرة لأبناء سيناء من صندوق التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تولى أيضاً اهتماماً بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة عن طريق صندوق التنمية المحلية والذى وفر حوالي (94 ألف ) فرصة عمل للمرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أثناء زيارته لمحافظة شمال سيناء ،في إطار الاحتفال بأعياد تحرير سبناء ، أنه تم صرف مبلغ (223) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة لتنفيذ عدد (723) مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالى (12 ألف فرصة عمل ) .



وقال الوزير إنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 27.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قري بمحافظة شمال سيناء وهم (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة ) .



وأشار آمنة إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظتي جنوب وشمال سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، مشيراً إلي أنه وصل حجم الاستثمارات في منظومة المخلفات الصلبة بشمال سيناء حوالي 149 مليون جنيه حتى بداية عام 2023 م.