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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المكتبة الثقافية العامة بالعريش احتفالا بالعيد الـ ٤١ لتحرير سيناء

افتتاح مكتبة ضاحية
افتتاح مكتبة ضاحية السلام بالعريش


تشهد  الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، و اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم  الأربعاء ٢٦ إبريل الجاري، افتتاح  المكتبة العامة وسط مدينة العريش،  ومكتبة حي ضاحية السلام الثقافية بالعريش فى إطار احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة شمال سيناء بالعيد الواحد والاربعين ذكرى أعياد تحرير سيناء .

يأتي ذلك فى إطار خطة التطوير التى وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وطبقا لمخطط اعمال صيانة وتطوير المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافى .


حيث تقدم مكتبة العريش خدماتها الثقافية لحى العريش بميدان الرفاعى ، وقد تمت إجراءات الصيانة ضمن خطة العام الحالي ٢٠٢٣م وتضم ما يقرب من ٤٠٠٠  كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب.

 

٧٨٠٠ كتاب:

 

أما عن مكتبة ضاحية السلام فقد تم تطويرها أيضا ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣م. 
وتبلغ مساحة  المكتبة العامة ٢٢٠ متر مربع ..حيث  تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الاصدارات لتبلغ محتوياتها نحو من  ٧٨٠٠ كتاب.
وبذلك ينضم موقعين ثقافيين ليبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع  شمال سيناء(١٤) موقعاً لتستكمل  الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء، 
صرح بذلك الكاتب محمد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.
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سيناء المكتبة الثقافية اعياد تحرير

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