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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس أنفلونزا الكلاب يهدد البشر وينذر بجائحة جديدة.. تفاصيل

انفلونزا الكلاب
انفلونزا الكلاب

يشهد العالم الان تدهور ملحوظ في العوامل الصحية، بينما حذرت مجموعة من العلماء من أن فيروس «إنفلونزا الكلاب» تطور بشكل كبير في الوقت الحالي وإنه في اتجاه امتلاك قدرة عالية على إصابة الناس.

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وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، ينحدر هذا الفيروس من نوع من إنفلونزا الطيور يسمى H3N2. الذي أصاب الكلاب لأول مرة في عام 2006 تقريباً وتطور الآن ليصبح شكلاً من إنفلونزا الطيور متكيفاً مع الثدييات.


وتشير الدلائل إلى أن عدوى إنفلونزا الطيور لا يمكنها الانتقال من شخص لآخر.

 ومع ذلك، كانت هناك دائماً مخاوف بين الخبراء من أن هذا يمكن أن يتغير إذا كان الفيروس قادراً على ترسيخ نفسه في نوع من الثدييات، حيث يمكن بعد ذلك أن يتحور وينتقل بين الثدييات المختلفة، بما في ذلك البشر.
وأجرى اختصاصيو إنفلونزا الطيور في جامعة الزراعة الصينية دراسة على أكثر من 4 آلاف كلب، ووجدوا أن فيروس «إنفلونزا الكلاب» تطور وأصبح أكثر قدرة على التعرف على مستقبلات الخلايا البشرية والتكاثر في الخلايا البشرية.


وكتب العلماء في ورقتهم المنشورة في مجلة eLife «أظهرت نتائجنا أن الكلاب قد تعمل وسيطاً لنقل فيروسات إنفلونزا الطيور إلى البشر».

فيروس انفلونزا الكلاب الناس

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