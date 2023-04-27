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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن تستجيب لمطالب أسر الشهداء ببئر العبد

وزيرة التضامن تلتقي
وزيرة التضامن تلتقي بعدد من السيدات العاملات ببئر العبد

التقت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدد  من الفئات المختلفة التي تعتمد في دعمها علي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور على غيط مدير عام التضامن بالمحافظة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، أسر الشهداء بمركز  بئر العبد  خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، حيث استمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم.

 

العاملات في الأنوال

 

كما التقت وزيرة التضامن،  السيدات العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، من خلال الجمعيات الأهلية في القرى والمدن على مستوى المحافظة   مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.، للتوسع في هذه المشروعات،  وتوفير فرص عمل لأفراد أسرتها،  والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للأسرة. 

والتقت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد  من رؤساء جمعيات  الصيادين العاملين في بحيرة البردويل، حيث تم عرض مجموعة من المطالب، ووعدت الوزيرة  بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما حرصت القباح،  على لقاء متطوعي فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، مشيدة بما يقدمه متطوعو الهلال الأحمر المصري في كافة المواقع .

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