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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخطط صيني لاستكشاف الفضاء السحيق تثير المخاوف

الصين
الصين

تتسابق الدول العظمى لاستكشف الفضاء ومعرفة تطورات وأصول الإجرام السماوية، بينما الصين ترسم مخططا مستقبليا لتطوير استكشاف الفضاء السحيق يتضمن استكشاف القمر والكويكبات والمُذنّبات والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.

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ومن أجل مزيد من التوضيح لهذا الأمر، قال وو يان هوا كبير مصممي المشروع الرئيسي لاستكشاف الفضاء السحيق، الماضي خلال المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء السحيق الذي عُقد بمدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي شرق الصين «إن الصين ستطلق القمر الصناعي التتابعي تشيوتشياو-2 أو جسر العقعق-2، والمسبار تشانغ آه-6 حوالى عام 2024 لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض»، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.


وأضاف وو أن الصين تخطط لإطلاق المسبار تشانغ آه-7 بحوالى عام 2026 لتنفيذ استكشاف الموارد للقطب الجنوبي للقمر، وإطلاق المسبار تشانغ آه-8 حوالى عام 2028 لبناء النموذج الأساسي لمحطة أبحاث القمر الدولية. كما تخطط لإطلاق مهمة تيانون-2 بحوالى عام 2025 لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض واستكشاف مذنب الحزام الرئيسي. 

 

مشيرا الى أن الصين تخطط لإطلاق مهمة تيانون-3 بحوالى عام 2030 لجمع عينات من كوكب المريخ، وأيضا إطلاق تيانون-4 بحوالى عام 2030 لاستكشاف نظام جوفيان وأورانوس.

 

الصين الفضاء القمر

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