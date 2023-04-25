وكالة الفضاء المصرية تعلن فتح التقديم لهذه الوظائف الفنية



أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن حاجتها لاختيار أفضل العناصر للوظائف الفنية الموضحة تفصيلا على الموقع الرسمي للوكالة



واوضحت أنه على من يرغب التقدم لإحدى الوظائف المطلوبة كتابة بياناته وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به من خلال موقع الوكالة على شبكة الإنترنت .

واشارت إلى أنه يكون مستوف الشروط المطلوبة للوظيفة، أو إرساله عبر الإيميل [email protected] مع الأخذ في الاعتبار كتابة المسمى الوظيفي في العنوان وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ النشر على موقع الوكالة، علما بأنه سوف يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية في وقت لاحق.



وتابعت: " هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المشار اليه أو غير المستوفاة للشروط المطلوبة".