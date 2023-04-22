التعليم العالي : خطة لسد الفجوات بين الاختراعات والوصول لابتكارات قابلة للتصنيع

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تهتم بدعم الابتكار والمبتكرين والنوابغ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الموهوبين والمتميزين، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ خُطة عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة قامت بوضع خُطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.



وأوضح لصدى البلد أن الوزارة تشارك مع مجموعة من الوزارات الأخرى لخلق منظومة، لاكتشاف، وتأهيل، والاستفادة من النابغين "على مستوى أكاديمية النابغين" بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، وذلك من خلال العمل على تنمية المهارات، والقدرات، والثقافة، وتنمية الوجدان، والوعي، وإرساء مبادئ الانتماء، والولاء، بالإضافة للانتهاء من قانون إنشاء أكاديمية النابغين.