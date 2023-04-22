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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن المنح المقدمة من جمهورية الهند للعام الدراسي 2023 / 2024.. تفاصيل 

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا للحصول على (  البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها       ( 3 ) منح  فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا  وبدون نفقات من البعثات
 

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واوضحت أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية  .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023  .

- أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

- ألا  يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة  أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 )   .
 

- ألا يكون قد تم حصوله على منحة من الهند من قبل .
 

وأشارت إلى أن بيانات المنحة، حيث يقدم الجانب الهندي للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى  :

- الدراسة بدون رسوم  دراسية – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في الهند . المنحة  تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة. .

التعليم العالي وزارة التعليم الثانوية العامة الدورة الرمضانية جامعة طنطا البحث العلمي

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