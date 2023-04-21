التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الجامعات الأسترالية لعام 2023/2024.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية اعتبارًا من فبراير2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى.



واوضحت أنه تشمل تلك المنح تذاكر السفر والعودة والمصروفات الدراسية بالكامل ومصـروفات برنامج تعريفى وبدل استقرار يصـرف مرة واحدة للمساهمة فى مصاريف الإقامة والإعاشة والتأمينالصحى خلال فترة الدراسة وصرف بدل لتكلفة الدراسة الميدانية اذا كانت ضمن متطلبات الدراسة ، بينما أخر موعد للتقديم : 1 مايو 2023.



واضافت أن شروط المنح:

1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية .

2- إجادة اللغة الإنجليزية بأن يكون حاصلاً على 6.5 درجة على الأقل فى امتحان IELTS وألا تقل درجاته فى

كل من عناصر ذلك الإمتحان عن 6 درجات أو مجموع 575 على الأقل فى امتحان TOEFL الورقى وعلى 90

درجة على الأقل فى امتحان TOEFL على الإنترنت أو على 61 درجة على الأقل فى امتحان PTE الأكاديمى ، كما

كما يشترط أن تكون نتيجة امتحان اللغة صالحة حتى 1 يناير2023 ويعنى المتقدمون من تلك الإمتحانات بالنسبة

لمن كانت دراستهم الجامعية باللغة الإنجليزية، أو بالنسبة لمن درسوا باستراليا خلال العامين الآخرين ، أو

بالنسبة لمن درسوا لما يزيد عن 5 أعوام باستراليا أو نيوزيلندا أو كندا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة

أو جمهورية ايرلندا أو جنوب أفريقيا .



3- أن يقوم المتقدم بالرد على جميع الأسئلة التى تنطبق عليه فى نموذج التقديم.

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بينما لمزيد من التفاصيل عن تلك المنح من مواقع الخارجية الاسترالية مباشرة يرجى الرجوع للموقع

الإلكتروني الموضح بعد :ـ

http: www.dfat.gov.au/puplications/development/africa-australia-awards-intake-information https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-awards-africa-information-for-intake.pdf