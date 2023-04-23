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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية

وقعت جامعة سمنود التكنولوجية بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ؛ بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين وخاصة فى مجال التعليم والتدريب.

 

 ويأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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ووقع بروتوكول التعاون، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور منتصر دويدار أن توقيع البرتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات المحيطة بالدلتا والهيئات التعليمية المختلفة في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، موضحًا أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا المُتطورة والتدريب والاستشارات العلمية والفنية، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات وورش العمل المُشتركة، والمشاركة العلمية في توصيف البرامج والمُقررات الدراسية وتدريسها وإنشاء المعامل المُتخصصة واستغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز وورش إنتاجية ونوادى وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدءً من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعات المصرية في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات والاستشارات العلمية والفنية في مجالات تخصص الجامعتين، معربًا عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات البشرية والتجارب البحثية والعملية لدى الجانبين، متطلعًا أن تشهد الفترات القادمة مزيدًا من التعاون والتحالف بين جامعات إقليم وسط الدلتا، لتحقيق طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية عقدت العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع جامعة طنطا، وبعض الهيئات والكيانات الصناعية الكبري مثل شركة مصر للغزل والنسيج وشركة مضارب الغربية وشركة ملامح للملابس الجاهزة وشركة سمنود للنسيج والوبريات.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية1
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية1
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية
جامعة سمنود التكنولوجية جامعة كفر الشيخ بروتوكول تعاون مجال التعليم والتدريب الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى كلية الصناعة والطاقة Jobs Education

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