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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : نعمل على تذليل كل العقبات أمام الطلاب الوافدين

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في على دعم قطاعي البعثات والوافدين بالوزارة ، حيث أنه هناك تعاون كبير ومستمر بين مصر ودول العالم من خلال تقديم المنح للمصريين بالإضافة إلى التزايد الكبير في أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ، وذلك لما تبذله الوزارة والجامعات من جهود لجذب الطلاب لها.

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وقال الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إن الدولة تعطي اهتمام كبير لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وذلك إلى جانب العمل على جذب المزيد من الطلاب للدراسة في مصر، مشيرا إلى مبادرة ادرس لها دور هام في جذب الطلاب، إلى جانب العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.


وأشار صالح إلى أن المنصة تعمل من خلال محورين أساسيين، وهما التقديم للطلاب الوافدين ، إلى جانب التسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية وتوفير المعلومات للطلاب الوافدين عن تلك الجامعات والبرامج ومواقع تلك الجامعات، والترويج للسياحة التعليمية بمحافظات تلك الجامعات.

وأكد لصدى البلد على الدور الهام الذي تقوم بها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في تذليل كل العقبات أمام الطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من خلال مواكبة عمليات التطوير المُستمرة، مقدمًا الشكر لكل أطراف منظومة الوافدين بالوزارة باعتبارهم شركاء النجاح.
 

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