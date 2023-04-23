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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث: فوائد هامة لممارسة الرياضة خلال أيام العيد 

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

قالت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة ، في المركز القومى للبحوث، إنه قد تحدث نوبات من الأسهال خلال أيام العيد نظرا لأضطرابات الجهاز الهضمى نتيجة الأكثار من الغريبة والكحك وحلوى العيد لذا ننصح بالأعتدال بتناول هذه الأنواع لتجنب التخمة والزيادة بالوزن. 

وأضافت أن ذلك علما بأن السعرارت الحرارية لثلاث قطع من الكحك تعادل حوالى 1200سعر حرارى أى مما يعادل أكثر من النصف السعرات الحرارية الازمة ليوم كامل. وتذكر أن المعده هى بيت الداء وأن الأسراف فى تناول الطعام يؤدى الى الأضطربات للجهاز الهضمى مما يعود بالضرر على صحة الإنسان. 
 

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وأوضحت أنه يمكن أن نجعل من  العيد فرحة بين أفراد الأسرة من خلال القيام بالألعاب الرياضية بالمنزل أو بالحدائق والمتنزهات فمثلاً يطلب من الذى يسرف فى تناول الكحك والغريبة والأنواع الأخرى من حلوى العيد يحكم عليه بنزول السلم وصعوده عده مرات أو الجرى فى المكان لمدة عشرة دقائق أو ممارسة الرياضة الراقصة بالمنزل مثل رقصات السالسا والسامبا والزومبا ، وهذه الرقصات أنتشرت فى الأونه الأخيره وهى تعتمد على تنفيذ حركات الجسم السريعة مع الإيقاع الموسيقى، وتركز هذه الرقصات على حركة الساقين والذراعين.

وتابعت أن فوائد هذه الرقصات الحفاظ على الصحة العامة لأنها تساعد على التخلص من الاكتئاب والتوتر، والضغط العصبي وإدخال السعادة والسرور على النفس، كما تساعد على إنقاص الوزن، حيث أن الحركات المتسارعة المتتالية عند أداء هذه الحركات تساعد الجسم على حرق الدهون كما تساعد فى الحصول على جسم مشدود ورشيق. وبالتالى أدخال الفرحة والسرور بين أفراد العائلة.

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