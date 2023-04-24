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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصري، وذالك بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأوضح الوزير في تهنئته: تلك الذكرى التي قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وأعرب د. أيمن عاشور وقيادات الوزارة عن تقديرهم لجهود تعمير وتنمية سيناء، مثمنين جهود القوات المسلحة، معربين عن تمنياتهم بالأمن والاستقرار والتقدم للوطن الغالي.

جهود القوات المسلحة البحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

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