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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح القومي للبحوث للخروج من العيد دون متاعب صحية

صدى البلد

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن تناول كعك العيد يكون بشروط حتى لا يسبب تعب على الهضم حيث يحضر كعك العيد من عدة مكونات غذائية  وفي الغالب تتكون هذه المكونات مواد كربوهيدراتية ومواد دهنية  ومواد رافعة ومواد مكسبة للطعم والنكهة ( رائحة الكعك والمحلب) والدهون التي يحتويها الكعك،   بالإضافة الى بعض المكونات الأخرى مثل اللبن، و السمسم  والتمر والملبن والمكسرات جوز الهند والملح.

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واضاف أنه يمكن استفادة من هذه المكونات من الناحية الغذائية والصحية حيث يتم تناول الكعك وحلوى العيد الأخرى بنسب معقولة ودون اسراف حيث تمد حلوى العيد والكعك الجسم بالطاقة ( من الكربوهيدرات والدهون) والبروتين (من المكسرات والحليب ) والكالسيوم (من اللبن والسمسم) والأحماض الدهنية (من الدهون والسمسم ) وتعمل رائجة الكعك ليس فقط لإعطاء رائحة وطعم محبب ولكنها تعمل على زيادة افراز العصارات الهضمية التي تساعد في هضم النشويات والدهون التي يحتويها الكعك،

 

تعليمات هامة من القومي للبحوث حلو تناول كعك العيد :


- يجب عدم الأسراف في تناول كعك وحلوى العيد لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون والسكر .

- يؤدى الأفراط في تناولها الى حدوث اضطرابات هضمية وزيادة الوزن


- يجب تناول كعكتين في اليوم على فترات متباعدة، أو تناول كعكة وقطعة من الغريبة أو البيتي فور، لعدم السماح لتراكم الدهون بالجسم


- يعتبر البسكويت أخف أنواع حلوى العيد، وهو أقل في السعرات الحرارية من الكعك والغريبة والبيتي فور،ط.

- لا يتسبب اابسكوت في إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية معقولة ( 2-3 قطع )


- بالنسبة للأطفال فإن معدة الأطفال الصغار تكون اكثر حساسية لتقبل مكونات كعك العيد.


- يسبب عند الكثيرين منهم عسر الهضم والإسهال وتزيد الخطورة في الأطفال مرضى السكر

- يفضل تقديم البسكويت للأطفال قطعتين فقط .


- ويعتبر مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة(1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة).


- يشترط ان تكون نسبة السكر مضبوطة وغير مرتفعة .

- يجب تناول الحلوى التي لا تحتوى على نسب كبيرة من السكر مثل البسكويت.


- يعتبر كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم ،
تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد .


- يجب على مرضى السكر الاقلال من تناول الكعك وحلوى العيد(1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة)


- بالنسبة لكبار السن يجب عليهم عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد .

- تناول الكثير لكبار السن قد يؤدي لحدوث اضطرابات الهضم 

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