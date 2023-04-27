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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التسريبات الأمريكية صدقت.. الدفاع الأوكرانية: هناك نقص شديد في صواريخ الدفاع الجوي

أنظمة الدفاع الجوي
أنظمة الدفاع الجوي - أرشيفية

قال وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص شديد في صواريخ أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية، وأن كييف بحاجة إلى دفاعات جوية من الدول الغربية.

وأضاف ريزنيكوف في حديث لصحيفة "أر بي كا – أوكرانيا": "أنظمة دفاع جوي سوفيتية التي لدينا يتم استنفاد مخزون الصواريخ الضرورية لها، ونحن لا ننتج مثل هذه الصواريخ في أوكرانيا لكنها متوفرة فقط في البلدان التي لا يمكننا الحصول عليها منها، فعندئذ نحتاج إلى تجديدها بشيء آخر مثل أنظمة الدفاع الجوي الغربية".

ولفت وزير الدفاع الأوكراني إلى أنه تم اتخاذ قرار بمعرفة ما هي أنظمة الدفاع الجوي التي تريدها القوات الأوكرانية، والآن يجب زيادة عددها وعدد الصواريخ الخاصة بها.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" المسربة، أن أوكرانيا قد تبقى بدون صواريخ لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك" بحلول 13 أبريل الجاري، وبدون صواريخ لأنظمة "أس-300" بحلول 3 مايو القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تبقى حوالي 40 منشأة حيوية في أوكرانيا بدون غطاء جوي.

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