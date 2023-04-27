الخارجية الروسية: واشنطن بأنها ترد على مبادرة السلام في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة

اتهمت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بأنها ترد على أي مبادرة سلام في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة.



وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس: "طوال الوقت ونحن نسجل تناقضات في التصريحات الأميركية، فالأمريكيون يدعون إلى حل الأزمة في ساحة المعركة".



وأضافت زاخاروفا:"إن الأمريكيين لا يرون إمكانية للمفاوضات، ولم يؤيدوا مبادرة السلام الصينية"، مشيرة إلى أن رد فعل الولايات المتحدة يكمن في زيادة إمدادات الأسلحة وتمويل نظام كييف وجرائمه.



وتابعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية:" أن هذا هو رد فعل الولايات المتحدة على خطط ومبادرات السلام، حيث يرون أنفسهم المستفيدين من استمرار الأعمال القتالية".