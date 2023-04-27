الأوقاف: برنامج المنبر الثابت بالاشتراك مع الأزهر في 1000 مسجد أول مايو

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة المغرب بــ (1000) مسجد، خلال شهر مايو 2023م.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، ومعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف) .

وأعلنت عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد ، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 2/5/2023م ، عن موضوع : (الكليات الست ومكانة الوطن منها).

2- الثلاثاء : 9/ 5/ 2023م ، عن موضوع: (قيمة العمل ).

3- الثلاثاء : 16/ 5/ 2023م ، عن موضوع: (أثر القيم والأخلاق في بناء الدول).

4- الثلاثاء : 23 /5/ 2023م ، عن موضوع: ( حق الوطن على أبنائه).

الثلاثاء : 30 /5/ 2023م ، عن موضوع: ( نعمة الأمن )

