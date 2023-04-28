خالد ميري: مصر لا تعاير أحدا بأنه لاجئ عكس ما يحدث بأوروبا..فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا أكد ترحيبه بالشباب المصري، مشيرا إلى أن مصر بها 9 ملايين لاجيء يعيشون في مصر ولديهم كل الحقوق ومصر تقدم لهم كل الدعم.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أن مصر لا تعاير أحد بأنه لاجيء، عكس ما يحدث في دول أوروبا التي تأخذ مقابل مادي نظير استضافة الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقوم بزيارة النمسا قرييا، مؤكدا أنه كان حاضرا للمؤتمر الصحفي عقب لقاء الرئيس السيسي مع المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا.

يمارس سياسة بشرف

وأشار خالد ميري إلى أن أن مصر لديها موقف ثابت مما يحدث في السودان، معلقا “لدينا روابط وتاريخ مشترك، فنحن شعب واحد في بلدين، كما أن الرئيس السيسي يمارس سياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف”