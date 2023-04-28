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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: أرفض الست اللي تدي الراجل فرصة تانية بعد ما يضربها

مي عمر
مي عمر

حلت الفنانة مي عمر٫ ضيفه على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”٫المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

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مي عمر: اللي يتجوز على مراته لازم يبقى معرفها وتكون موافقة| فيديو

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مي عمر: بكره الست اللي بتخرب البيت.. وخوتت من بثينة في علاقة مشروعة

وقالت  الفنانة مي عمر٫: "أنا ضد أن الست تدي الراجل فرصة تانية بعد ما يضربها حتى لو كان فيه عيال، وصعب أن حد يمد أيده وميكررهاش حتى لو ندم”.

 

وأشارت  الفنانة مي عمر٫إلى إن مسلسل علاقة مشروعة ناقش قضية العنف ضد المرأة٫ لافتة: "عندما قرأت الدور تخوفت منه ورفضته، ووجدته جديد عليا قولت لياسر دي هتتكره جدًا”.

 

وأضافت: “لقيت الدور جديد عليا بعد ما قرأته، وحببت نفسي فيها، ولما عيشتها شوفت كل تبريراتها، وعرفت هي بتعمل كل دا ليه”٫ لافتة: “اللي بيتجوز جواز تاني لازم يبقى معرف مراته وتكون مراته موافقة” مؤكدة: ”الست اللي ترضى تعيش زوجة تانية في السر هتعيش تعيسة”.

مي عمر الفنانة مى عمر الاعلامي رامي رضوان العنف ضد المرأة مسلسل علاقة مشروعة علاقة مشروعة

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