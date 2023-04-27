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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: اللي يتجوز على مراته لازم يبقى معرفها وتكون موافقة| فيديو

مي عمر
مي عمر

حلت الفنانة مي عمر٫ ضيفة على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”٫ المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

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مي عمر: بكره الست اللي بتخرب البيت.. وخوتت من بثينة في علاقة مشروعة

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مش تطبيل.. منة فضالي: مي عمر كانت مناسبة للمشاركة في جعفر العمدة

وقالت  الفنانة مي عمر٫ إن مسلسل علاقة مشروعة ناقش قضية العنف ضد المرأة٫ لافتة: "عندما قرأت الدور تخوفت منه ورفضته، ووجدته جديد عليا قولت لياسر دي هتتكره جدًا”.


وأضافت: “لقيت الدور جديد عليا بعد ما قرأته، وحببت نفسي فيها، ولما عيشتها شوفت كل تبريراتها، وعرفت هي بتعمل كل دا ليه”٫ لافتة: “اللي بيتجوز جواز تاني لازم يبقى معرف مراته وتكون مراته موافقة” مؤكدة: ”الست اللي ترضى تعيش زوجة تانية في السر هتعيش تعيسة".

مي عمر الاعلامي رامي رضوان الفنانة مى عمر رامي رضوان علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة

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